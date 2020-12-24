Kobe 6 Protro「Grinch」 聖誕大戰鞋款回歸

每年聖誕節，NBA都會特別安排多場對賽，好讓籃球迷可以於普天同慶日子欣賞到聖誕大戰，呢個傳統也維持了數十年。2010年12月25日就有一場由Kobe Bryant領軍的洛杉磯湖人隊對LeBron James坐陣的邁阿密熱火隊的聖誕大戰上演，雖然賽事最終由熱火隊以96比80勝出，但對於湖人隊球迷或者Kobe Bryant Fans相信都絕對好樂意重溫呢場比賽，畢竟該場賽事上陣40分鐘並貢獻17分的Kobe Bryant已經離世，有關他的一切都值得讓人懷緬，他留下的曼巴精神及戰鞋同樣慰藉無數籃球迷。

日前，Nike就發布將會於來年1月7日（1月3日進行抽籤）復刻推出當年伴隨Kobe Bryant於聖誕大戰上陣的Nike Kobe 6「Grinch」，而且更是以Protro版本回歸，保留經典綠色鱗片狀鞋身外觀同時進行多項優化改良，當中鞋身輪廓就變得更為流暢具速度感，前後腳掌分別搭載Air Zoom Turbo氣墊及柔軟泡棉，而外底花紋亦增加與地面的摩擦，以實現於場上更快速的切入動作，不論是紀念意義定實戰表現，呢對Kobe戰鞋都絕對是Fans必定入手之物，記得Mark低日曆到時登記抽籤。