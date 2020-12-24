坐廁有漬被扣按金　牛雜妹怒轟業主無理取鬧

藝人「牛雜妹」李亦喬今日喺社交網自爆同業主發生問題，事緣租約期滿嘅佢，已順利交將樓交還畀業主，但點知業主收樓後，以廁所清潔不足為理由，兼地下有狗毛關係，指會扣取佢嘅按金，令佢嬲爆喺社交網鬧爆對方。之後佢再上載一張清潔屋企後嘅相，力證自己有打掃後，先交樓畀業主：「我仲用掃把掃一轉先，希望盡量清潔番少少，還番間屋畀佢，但換來係一肚氣。大佬，想冇住過嘅痕迹，唔好租畀人，當初一早賠錢叫我走呀嘛！問咗律師嘅意見，你根本係無理取鬧。我唔會咁輕易畀你蝦。」

今日佢接受東網訪問時，話尋晚將鎖匙交畀業主後，對方都冇嘢，更承諾7日內退回按金，點知之後就投訴個廁所有漬，所以扣佢按金，佢話：「其實間屋都成3、40年樓年齡，點知業主話個坐廁有漬，在加上佢本身都打算裝修扑咗個廁所，但因為個坐廁污糟，裝修師傅話要加錢，所以要扣我錢，但根本係生銹，我入去住已經有呢個問題，我平時亦有清潔。（咁佢話扣幾多？）未講呀，但我問過律師朋友意見，如果佢哋真係扣我會告到去小額錢債審裁處。（會唔會怕咗租樓？）其實好小事，我身邊朋友都好有試過，咪當拎個經驗囉。」