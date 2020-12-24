從演最大膽一次！李佳芯半裸濕身色誘陳豪

「視后」李佳芯（Ali）於劇集中作從影以來首次「大解放」，以半裸濕身性感拍攝，既使出高潮眼又舔晒脷，跟住以圍裙「真空裝」女上男下嚇窒陳豪，如AV情節一般！

由陳豪、Ali、蕭正楠、陳瀅等主演的無綫劇集《愛美麗狂想曲》現時正於myTV Gold播映中，此劇內容搞笑，每位演員都有破格演出，陳豪經常說「走音」英文、蕭正楠的HEHE演繹以及楊詩敏（蝦頭）對男性的「猴擒」表現都相當搞笑出位。

而女主角Ali劇中飾演王麗美，離婚後的她重投職場，之後遇到上司陳豪，二人發生感情。而於第八集中，Ali為了幫明星劉溫馨為清酒廣告創新口號，喝了幾杯酒便發酒癲，更上到陳豪家「作反」，一絲不掛於其家的廚房搞事，第二天睡醒發現自己在家，連Bra都不見。

Ali拍攝這場戲時可謂完全大解放，既舔脷又高潮眼，搞到陳豪唔上唔落，而這場戲是Ali入行以來裸露得最多的一次，全露背冇打底，加上她將水倒在身上的場面，搞笑得來極具誘惑，之後更以真空着圍裙跳上了陳豪的床。

對於這場濕身舔脷的誘惑戲份，Ali受訪時謂：「呢場戲我印象好深，講我飲醉酒亂嚟，劇情係一場色誘阿MO流口水又吞口水嘅一場戲嚟，可惜我都係秉承一貫作風，就係大露背都係冇乜性感feel，嗰下舔脷都好好笑，係搞笑多啲，不過露背嚟講我真係第一次，拍時都要喺前面黐晒膠紙，唔可以作任何打底，呢個都係我嘅第一次。」而陳豪於此劇可謂艷福不淺，既有Ali忽然這隻「醉娃」送上門，又有劉溫馨送上狂吻呢！