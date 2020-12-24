睇中即出擊！菊梓喬溝仔絕技晒冷

「星夢一姐」菊梓喬在樂壇站穩陣腳，但感情暫時差強人意，她說：「以前話30歲前結婚，覺得自己嫁硬！」外表怕醜、柔弱的她，原來在愛情路上很進取，自爆以往都是主動追求另一半：「鍾意我就追㗎啦！我會主動，覺得難得遇到鍾意嘅，幸福係要自己爭取，咁咪去爭取！」問到追仔招數？她除了會主動約食飯，還會噓寒問暖：「成日問佢做緊乜，多啲關心佢，但又唔好畀太多壓力佢。」她分享經驗之談，表示食1、2次飯已經意會到對方的心意，笑說：「冇意思咪做朋友囉，有意思咪繼續努力進攻。」她明白感情不一定努力就會有結果，即使努力愛一個人，亦未必能走在一起：「倒頭來唔鍾意你就唔鍾意，幾殘酷。」

自認老土 最忌離婚

已屆適婚年齡的她並不心急，她自認老土，不想日後離婚，只望將來能與「他」一生一世：「要搵個好嘅，唔好沙沙滾、要專一又錫我。其實搵個夾嘅都好難，你鍾意人，佢又未必鍾意你，所以要小心慢慢揀。」但深信終有一日會找到真命天子。

提到圈中不少女星都雪卵為將來做準備，喜歡小朋友的她即表示：「好貴㗎！問過要10幾20萬，我依家仲生到嘅。」不過她坦承有研究相關資料，將來有需要亦會飛到外地做，並笑說：「希望未來老公資助吓我先！」問心無愧自在減壓工作方面，剛推出新專輯的她，笑言是第3個「BB」，碟內收錄了唯一的非劇集歌《沒完沒了》，由她自己創作，可說是其生活寫照，忙碌中會忽略很多人和事。

樂壇頒獎禮將至，她對獎項抱平常心，提到大有機會蟬聯「最受歡迎女歌星」，她說：「千祈唔好覺得一定有，我攞過已經好開心、好滿足。（有壓力？）壓力唔係呢啲，係你喺呢個時候係咪做得最好，你做到最好，問心無愧就唔會有壓力。」

場地：mini hotel Central