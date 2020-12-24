火辣鴛鴦浴　寒冬暖笠笠

天寒地凍嘅日子，點樣能夠令身體極速回暖？梗係沖番個熱水涼啦！如果能夠同個索女一齊洗白白，感覺更正！不過，冇女相伴都唔使愁，睇住以下3套同沖涼有關嘅四仔作品，足以令全個人變得熱辣辣，天氣凍啲都冇有怕！

熟女誘惑

知情識趣嘅熟女，係床戰嘅理想對手，一嚟唔怕醜，二嚟識配合，咁先可以擦出火花嘛！呢套由Marc Dorcel推出嘅《Very Best of Claire Castel Infinity Vol. 2》，搵嚟熟女脫星Claire Castel主演，夥拍Lana Rhoades、Alexis Crystal、Anny Aurora等樣靚身材正嘅脫星一齊上陣。影片長達3小時25分鐘，Claire會化身成上流女性、空姐、性學家等唔同角色，游走於一眾型男索女之間，試圖探索性愛嘅最高享受，而最有趣嘅係，片中11幕狂野演出中，例必有共浴場面，全因片廠深信，戲水加曳曳可以令官能刺激大大提升喎。

最佳體位

同女伴嚟個火辣鴛鴦浴時，點先叫最佳體位？性學家話，非推車仔莫屬，而呢套由Onyx炮製嘅作品《Bang That Ass!》，唔止以浴室同推車仔為主題，仲搵嚟4位靚股之人孭飛，包括Annette Schwarz、Ricki White、Mia Bangg同Karen Kougar，其中身高180公分嘅Annette，臀圍達40吋，所以被四仔迷冠以股霸之名！除此之外，佢嘅騎功相當出色，片中有一幕浴缸騎乘戲，騎到啪啪聲兼水花四濺，名副其實激情四射，唔少四仔迷睇過都激讚。

意外驚喜

錯摸戲係唔少影視作品常用橋段，原來四仔都鍾意玩呢條橋，好似呢套由Devil's Film製作嘅《Don't Tell My Wife I Buttfxxxed Her Best Friend #11》，就以香艷錯摸為題，引爆連場火辣激戰。影片搵嚟Vanessa Vega、Natasha Starr、Silvia Saige同Febby Twigs主演，雖然4段劇情有啲類似，但以Vanessa一段最過癮，故事講述佢因為淋雨而去咗閨密屋企沖涼，搞到浴室被水氣籠罩，視野迷濛，朋友個老公誤以為老婆沖緊涼，結果肉搏至途中至發覺搞錯咗，結果係點？當然係將錯就錯，做完再算啦！