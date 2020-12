火辣鴛鴦浴　寒冬暖笠笠

天寒地凍嘅日子,點樣能夠令身體極速回暖?梗係沖番個熱水涼啦!如果能夠同個索女一齊洗白白,感覺更正!不過,冇女相伴都唔使愁,睇住以下3套同沖涼有關嘅四仔作品,足以令全個人變得熱辣辣,天氣凍啲都冇有怕!

熟女誘惑

知情識趣嘅熟女,係床戰嘅理想對手,一嚟唔怕醜,二嚟識配合,咁先可以擦出火花嘛!呢套由Marc Dorcel推出嘅《Very Best of Claire Castel Infinity Vol. 2》,搵嚟熟女脫星Claire Castel主演,夥拍Lana Rhoades、Alexis Crystal、Anny Aurora等樣靚身材正嘅脫星一齊上陣。影片長達3小時25分鐘,Claire會化身成上流女性、空姐、性學家等唔同角色,游走於一眾型男索女之間,試圖探索性愛嘅最高享受,而最有趣嘅係,片中11幕狂野演出中,例必有共浴場面,全因片廠深信,戲水加曳曳可以令官能刺激大大提升喎。

最佳體位

同女伴嚟個火辣鴛鴦浴時,點先叫最佳體位?性學家話,非推車仔莫屬,而呢套由Onyx炮製嘅作品《Bang That Ass!》,唔止以浴室同推車仔為主題,仲搵嚟4位靚股之人孭飛,包括Annette Schwarz、Ricki White、Mia Bangg同Karen Kougar,其中身高180公分嘅Annette,臀圍達40吋,所以被四仔迷冠以股霸之名!除此之外,佢嘅騎功相當出色,片中有一幕浴缸騎乘戲,騎到啪啪聲兼水花四濺,名副其實激情四射,唔少四仔迷睇過都激讚。

意外驚喜

錯摸戲係唔少影視作品常用橋段,原來四仔都鍾意玩呢條橋,好似呢套由Devil's Film製作嘅《Don't Tell My Wife I Buttfxxxed Her Best Friend #11》,就以香艷錯摸為題,引爆連場火辣激戰。影片搵嚟Vanessa Vega、Natasha Starr、Silvia Saige同Febby Twigs主演,雖然4段劇情有啲類似,但以Vanessa一段最過癮,故事講述佢因為淋雨而去咗閨密屋企沖涼,搞到浴室被水氣籠罩,視野迷濛,朋友個老公誤以為老婆沖緊涼,結果肉搏至途中至發覺搞錯咗,結果係點?當然係將錯就錯,做完再算啦!