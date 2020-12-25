吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午7時至9時

凶時：午11時至1時、下午3時至5時

宜：嫁娶、開業、拜師

忌：祭祀、開渠、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、5、7、0

幸運顏色：黃

生肖指數 是日吉星：豬

鼠：→ 身體健康最為重要，保持運動習慣，不要用忙碌作藉口而不做運動啊。

牛：→ 應承了別人的事記得一定要做，否則下次你有事時，會得不到幫助。

虎：↓ 財運有下降的迹象，甚麼小道消息都不能盡信，要自己小心分析和衡量。

兔：→ 直覺靈感敏銳的今天，不妨作短線投資，說不定會有不錯的回報呢！

龍：→ 今天事業不在狀態，與業務上往來的對象最好能保持適當的距離。

蛇：↓ 正所謂開源節流，量入為出，沒有必要的東西就不要買那麼多了。

馬：↑ 桃花運旺盛，外出或是辦公室內都有桃花，讓你有被寵愛的感覺。

羊：→ 今天不妨參加一些傳統文化的興趣班，例如書法之類的課程有助運勢。

猴：↓ 是日沖煞，全家和諧共處時，切忌任性妄為，以免傷了和家人的感情。

雞：→ 今天最簡單的髮型和化妝，別太過濃妝艷抹就是你提升運氣好方法。

狗：↑ 轉換一下手機的鈴聲今天會為你帶來好運。投資運也會因此而提升。

豬：★ 今天財星高照，在門口擺放高身多葉的植物是有助財運的提升。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：社交及貴人運回升，但偏桃花重，親子及戀愛運欠佳，善用時間，嘗試多方兼顧。

金牛：事業運轉佳，人事及溝通問題明顯回穩，人緣及貴人運轉強，利求職、謀事等。

雙子：辭令及思考力稍遜，但旅遊、進修、嗜好及宗教活動，有助平衡身心，提升鬥志。

巨蟹：異性緣轉佳，出勤、公幹、旅遊較易招引艷福，單身者宜積極，其他朋友請自律。

獅子：人氣雖持續不穩，但戀愛運略為回升，相處及溝通較早前和順愜意，助增進情感。

處女：體能逐漸回升，卻仍然較易感到疲倦，但工作進度回穩，開單、簽約等進程較佳。

天秤：桃花及人緣運較旺，情緒及家庭運較佳，助增進親子關係，及單身者結識新人選。

天蠍：家庭運較佳，心情暢快，家居生活愜意，有助改善應付經濟、生意或感情等問題。

人馬：事業及正財運雖持續不穩，但思考及理財力回穩，貴人將帶來工作及賺錢良機。

山羊：人氣回升，雖事業不穩，但財運明顯轉佳，積極行事，開單、簽約等將具進展。

水瓶：人氣轉佳，有助招來財運，多曝光、多社交，可增加工作及賺錢良機，宜主動。

雙魚：體能仍見不穩，但士氣及精神較佳，有助應付工作、感情、子女等需要與問題。

預測：親友聚會，避免談論時事，相處氣氛將更和諧。