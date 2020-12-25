疫情打亂赴歐博士夢　徐子珊留港水頭充足唔憂做

新冠肺炎啃噬全球，多位藝人的工作及生活計劃被打亂！前港姐冠軍徐子珊去年立下「女人40」宣言，宣布退出娛樂圈，誓言移居歐洲一圓博士夢，賣車賣樓全面撤港。疫情來襲，滯留在港的她焗做「留」學生，日前激罕出巡，貴氣Look遊超市買麵包。享受當平民，不再留戀星光生活，即使厚酬力邀出山亦不為所動。

告別星光燦爛，徐子珊去年40歲時決定親自改寫人生篇章，正式告別15年營營役役的演藝生涯，甘於平淡尋找自我，重拾夢寐以求多時的博士夢，故去年底宣布退出娛樂圈後，一直絕迹所有公開場合，就連與網民互動的多個社交帳戶亦未有再更新，有個別帳戶更已注銷。惟本周二傍晚時分，東網發現她打扮富貴，在金鐘的超級市場買麵包。

紮辮、戴口罩的她，明顯對疫情未有絲毫鬆懈，除了多次以消毒液搓手，又頻頻調整口罩。當見到很多顧客聚集的地方時，她刻意兜路避開，目標明確直奔麵包部。雖然已退出娛樂圈，但她打扮依然講究，貴氣十足，不單口罩及大褸的顏色配襯一致，全身更是歐洲名牌，當然不乏鑽戒，身形亦比以前更健美。選購麥包後，她轉到附近的沙律區稍作徘徊，未幾即急急腳離開，直往停車場的方向離開。

去年在香港大學完成心理學碩士課程的徐子珊，本來鐵定今年初移居歐洲進修及生活，據知，因碰巧遇上新冠肺炎虐肆全球，她被迫淪為「留」學生，要滯留在香港，未能起行。疫情除了打斷其進修計劃，就連港大碩士畢業禮也受影響未能舉行，至今未能穿上碩士袍行禮。

為全面撤出香港，她曾揚言將香港的一切包括車和物業全部變賣，幸好她水頭充足，一早已預備充裕的「資金」應付在外地的開支，「唔等錢使」的她一直採取待價而沽的心態，2010年以千萬買入貝沙灣兩房單位，至今仍然持有，現時市值更升至約2千萬元，故她現時仍有樓有車，未有因賣車賣樓而「無家可歸」。同時，有傳近年在港的她，曾有電視台及其他製作單位，以甘詞厚幣游說她「復出」，始終她未有動搖並婉言拒絕，不想平凡生活被打擾。