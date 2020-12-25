香港廣告商會匯聚創意力量　發行原創音樂「Tough It Out」　

【營業資訊】2020年是香港創意產業發展以來最困難的一年。回顧過去，香港廣告商會（HK4As）推出不同計劃，以協助學生、廣告代理商、客戶及非牟利機構持續創作，例如針對非牟利機構的HK4As Create4Good計劃及以網上形式舉行的2020年學生大獎。

匯聚創意同行力量，HK4As 發行原創音樂「Tough It Out」，由本地著名說唱歌手Ghost Style及音樂人 Ela Alegre 聯合演繹。 創作理念根源於創意人在疫情時的各種親身經歷，帶出 「創意無懼 繼續前行」的精神 (‘When the going gets tough,creativity will find a way’) 。透過「Tough It Out」勉勵創意同業在逆境中堅守初心，同時感謝港人對創意行業的付出和努力，深信困難日子終會過去。在「Tough It Out」音樂影片中，真實呈現創意行業中的生活和工作狀況，並展示業內人士於疫情中的高低起伏。HK4As製作團隊同時抽取影片中的部分畫面作為主視覺設計，以供平面媒體發放及宣傳。請於HK4As官方頻道收看原創音樂「Tough It Out」音樂影片： https://www.youtube.com/watch?v=Ds_mV6C8dbE

香港廣告商會主席招迪強（Alexis Chiu）表示：「疫情爆發後，受限聚令措施影響，行內工作計劃突然暫停甚至取消，但作為創意人，我們的熱情和付出從未退減。我們策劃不同項目對抗『新常態』並努力克服挑戰，藉此鼓勵受疫情影響的同業，促進本地廣告公司營運及繼續創作優秀作品。是次『Tough It Out』由本地創意人共同參與及製作，我們期望此原創音樂能勉勵每個受疫情考驗下的港人，謹守崗位，堅持不懈，共同寄望一個更好的將來。」