香港廣告商會匯聚創意力量　發行原創音樂「Tough It Out」　

【營業資訊】2020年是香港創意產業發展以來最困難的一年。回顧過去,香港廣告商會(HK4As)推出不同計劃,以協助學生、廣告代理商、客戶及非牟利機構持續創作,例如針對非牟利機構的HK4As Create4Good計劃及以網上形式舉行的2020年學生大獎。

匯聚創意同行力量,HK4As 發行原創音樂「Tough It Out」,由本地著名說唱歌手Ghost Style及音樂人 Ela Alegre 聯合演繹。 創作理念根源於創意人在疫情時的各種親身經歷,帶出 「創意無懼 繼續前行」的精神 (‘When the going gets tough,creativity will find a way’) 。透過「Tough It Out」勉勵創意同業在逆境中堅守初心,同時感謝港人對創意行業的付出和努力,深信困難日子終會過去。在「Tough It Out」音樂影片中,真實呈現創意行業中的生活和工作狀況,並展示業內人士於疫情中的高低起伏。HK4As製作團隊同時抽取影片中的部分畫面作為主視覺設計,以供平面媒體發放及宣傳。請於HK4As官方頻道收看原創音樂「Tough It Out」音樂影片: https://www.youtube.com/watch?v=Ds_mV6C8dbE