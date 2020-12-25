【營事檔案】番茄雞蛋麵　別有一番風味

相信不少人都喜歡番茄炒蛋，煮法簡單，味道亦見酸甜開胃，但總有些時候會想用來搭配麵食，而今次介紹的番茄雞蛋麵，濃厚的蛋花湯配搭粉麵，和番茄炒蛋相比，更是別有一番風味。

茄紅素 抵抗紫外線

番茄含有茄紅素，具有抗氧化的能力，能幫助抑制體內壞膽固醇氧化的機會，有助預防患上心血管疾病的機會。同時，茄紅素亦能幫助抵抗紫外線對皮膚細胞的傷害，有助減少黑色素的形成，減少黑斑產生。此外，番茄亦含有維他命A，幫助維持眼睛在夜間的視力，幫助減少患上夜盲症的機會。茄紅素其實亦屬於類胡蘿蔔素的一種，和維他命A一樣是脂溶性營養素，所以在烹調這碟菜式時，亦預先加少許油去翻炒番茄，當中的油脂和熱力便令我們能吸收到更多的維他命A和茄紅素。

蛋白質 延緩皮膚衰老

雞蛋作為優質的蛋白質，含有多種人體必須氨基酸，能幫助修補身體受損的細胞，此外，雞蛋亦含有維他命B雜，當中又以維他命B2和B12的含量較豐富，維他命B2有助促進皮膚細胞的新陳代謝，幫助延緩皮膚的衰老，而B12則能幫助製造紅血球，促進新陳代謝，是不可缺少的營養素。

【番茄雞蛋麵】

材料：

番茄 1個

雞蛋 2隻

上海麵 150克

雞湯 300毫升

葱 1棵

調味料：

豉油 2湯匙

鹽 半茶匙

醋 半茶匙

做法：

1.先把番茄切塊，葱切段，備用。

2.打發雞蛋。

3.煲滾水，煮熟麵條後盛起備用。

4.爆香葱，放入番茄翻炒。

5.加入雞湯，雞蛋，麵條和調味料。

6.所有材料煮熟便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。