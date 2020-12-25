【聖誕報喜】胡杏兒宣布佗第3胎：願望成真了！

恭喜恭喜！育有2子嘅胡杏兒趁住今日聖誕佳節喺網上報喜，宣布佗第3胎呀！佢上載一張住喺聖誕樹前手捧肚子嘅獨子，留言：「我來自一個有兩個姐姐的家庭，從小就體會到三姊妹的好處，一直覺得如果能有3個孩子會是一件特別美好特別幸福的事。2020年的聖誕節告訴大家，願望成真了❤️」

而老公Phil就透露老婆參加大陸綜藝節目時，拒絕畀人知道佗BB，因為唔想有「特權」，如常咁工作，大讚佢係超級老婆、超級媽媽、超級新抱、超級職業女性及演員同埋超級靚呀！唔少星媽包括陳敏之、陳凱琳等都留言恭喜佢哋！

杏兒回覆指今次懷孕係計劃之內，生仔定女都無所謂，而預產期就係下年年頭、年中：「聖誕節是一個同自己家人一齊歡度的開心日子，所以特別揀這個日子同大家分享這個開心的消息！其實一直以來都希望有三個小朋友，現在如願以償都非常感恩。今次懷孕也算是計劃之內，生仔或生女也沒所謂，最緊要健康。預產期大約明年年頭、年中左右。」

佢仲自爆自己有晒經驗，冇覺得特別辛苦，之前工作時都冇人發現佢大肚添：「之前在內地工作時也沒有跟劇組透露懷孕一事，自己不想有任何特權。我希望公平、公正下比賽，最後都攞到好成績也很開心，而且有BB同二仔Ryan一直陪着自己！因為已懷第三胎，所以好有經驗，沒有覺特別辛苦，基本上同其他懷孕女士一樣，工作時也沒甚麼影響。而每次佗B也剛巧有工作在身，今次也不例外，早已適應下來。而懷孕初期也沒特別現肚，沒人察覺！感謝BB好乖，我一直有在內地做檢查，好安全、好順利。但現時疫情下都會分外小心。也祝大家聖誕快樂！」

據知，杏兒已安全返港，目前正在隔離中，31號仲會出嚟見人。