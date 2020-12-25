沙拉保夫拍新片行為惡劣　被導演奧莉花懷特炒魷

美國男星沙拉保夫（Shia LaBeouf）早前被英國女歌手舊愛FKA Twigs於洛杉磯法庭入稟控告性襲擊、襲擊與造成情緒困擾，更故意傳播性病。其後澳洲女歌手Sia亦加入聲討，指阿沙是「病態大話精」，曾扮單身讓她做第3者。

而阿沙這些指控曝光前，原來已經因為在參與新片時行為惡劣被解聘！阿沙本來參演美國女星奧莉花懷特（Olivia Wilde）執導的《Don't Worry Darling》，與Florence Pugh、基斯派恩（Chris Pine）與狄高達莊遜（Dakota Johnson）等做拍檔。不過今年9月傳出阿沙被英國男子組合One Direction前成員Harry Styles頂替，當時是指阿沙「檔期不合」，其實不是事實。

知情者透露：「阿沙喺未正式開始拍攝前，已經行為惡劣，佢個作風又同其他台前幕後人員衝突。佢唔係一個容易合作嘅人，奧莉花係喺片場採取對賤精零容忍政策，佢同其他參與新片嘅人，都覺得阿沙好難頂。」

奧莉花早前聲援FKA Twigs，於社交網站留言表示：「愛你、尊散你同支持你。」