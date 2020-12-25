謎底終解開！美國警方齊證《虎膽龍威》為聖誕電影

2020年係荷里活經典動作片《虎膽龍威》（Die Hard）上映32周年紀念，而多年來外界都一直爭拗影片是否屬於聖誕電影？謎底最近終於解開！

電影公司早前推出重新剪輯的《虎》聖誕主題預告片之後，紐約及洛杉磯警局先後齊齊證實影片係聖誕電影！紐約警局平安夜於社交網留言說：「在今個平安夜，我們要感謝我們的合作夥伴洛杉磯警方，他們自從Hans Gruber（《虎》奸角）1988年襲擊中富廣場（ Nakatomi Plaza）保護聖誕之後一直與我們合作。是的，這是一部聖誕電影。」之後洛杉磯警方就回覆話歡迎紐約警方好似影片中飾演紐約警探的男主角布斯韋利士（Bruce Willis）咁過去洛杉磯開聖誕Party，仲要引用布斯在片中的金句「Yippie Ki Yay」。並回應紐約警方指影片屬聖誕電影。

至於《虎》導演尊麥泰南（John McTiernan）近日受訪時亦自爆當年拍攝時是從40年代經典聖誕片《哀樂人生》（It's a Wonderful Life）攞靈感。尊說：「我哋當時唔係企圖想將《虎》拍成聖誕電影，但片中那種歡樂氣氛令影片演變成為聖誕電影。」