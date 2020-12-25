再為口罩風波懺悔！范瑋琪發長文：沒有一天不在懊悔裏

台灣歌手范瑋琪（范范）今年1月喺私人社交網鬧爆政府限制口罩出口，而被網友圍剿，負評不斷！事隔差唔多1年，今日凌晨佢上載獨照，發長文懺悔主動重提，表示「沒有一天不在懊悔裏」！

佢又話成年都冇工作，深切反省，淺心學習說話表達嘅藝術，自己非聖賢，冇可能永遠唔犯錯，又向家人兒子道歉，受到輿論壓力及謾罵，「媽媽沒有好好保護你們，媽媽自責」。最後佢話：「從今會更謹言慎行🙏🏼再次對我年初不理智的行為至上最深的歉意🙏🏼期待一個不再有怨恨仇視看待世界的未來！給我一個重新改變的機會吧🙏🏼🙏🏼🙏🏼」

另外，有網民發現佢呢篇文章喺12點36分至12點44分呢8分鐘內，重新編輯過3次，當中刪除過一啲敏感字眼。

全文：

快一年了，我還是想把想說的話說出來，我知道很多人以及對我貼上了永遠撕不下來的標籤；確實我當下不知道台灣自己的口罩是不夠用的，我在自己的私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣同胞，我比誰都難受.....

我道歉無數次，沒有一天不在懊悔裏......不過我想說，我這一整年並沒有工作，也沒有想過錄製好的專輯有重建天日發行的一天。我深切反省，把一切工作停下腳步，淺心學習說話表達的藝術。我非聖賢，不可能永遠不犯錯，我說錯話了，但，我也沒有再去唱歌工作，要說真的沒有傷害我是說謊的，騙人的，我也常想到那些在打拼奮鬥的台商們，他們的處境又是面臨到多少困難😢...無論如何，我相信人性本善，也深刻的體悟了這個大環境要教給我的社會功課，未來，我仍是愛唱歌的天涯小歌女，無論風雨，無論謾罵，無論與論如何傷害我全家人尤其是我甚麼都還不懂的孩子，媽媽錯了，媽媽沒有好好保護你們，媽媽自責！希望那些不針對的傷害，能衝着我來罵就好，還有我的父母，請求大家放過我的家人。我從今會更謹言慎行🙏🏼再次對我年初不理智的行為至上最深的歉意🙏🏼期待一個不再有怨恨仇視看待世界的未來！給我一個重新改變的機會吧🙏🏼🙏🏼🙏🏼