好煮意：自製節日氣氛特調應節

成班人開開心心擦餐勁，當然唔少得可以添加氣氛嘅特飲喇！（互聯網）

一連幾日假期，唔少人已經搜羅定幾套好戲及準備一大堆美食，打算與親朋好友齊齊煲劇兼開大食會，呢個時候當然唔少得自家調製嘅特色飲料喇，一於與屋企人或好友歎個夠！

Cranberry TWIST

材料：

紅莓汁 適量

能量飲料 適量

新鮮紅莓或櫻桃 適量

薄荷葉 少許

冰粒 適量

做法：

1. 用Highball Glass或高身杯，加入冰粒。

2. 倒入紅莓汁及能量飲料。

3. 以紅莓及迷迭香作裝飾即成。

Energy Iceberg

材料：

菠蘿汁 適量

碎冰 適量

能量飲料 適量

利賓納 少許

新鮮黑莓或藍莓 少許

做法：

1. 用Rock Glass或寬口水杯，放入碎冰。

2. 倒入菠蘿汁及能量飲料

3. 倒入一層利賓納，放上黑莓或藍莓作裝飾即成。

森巴JAM JAM

材料：

橘子果醬 1湯匙

新鮮青檸 幾片

新鮮薄荷葉 少許

無糖能量飲料 適量

做法：

1. 將橘子果醬放入Highball Glass或高身杯。

2. 加入加入新鮮薄荷葉及新鮮青檸片

3. 注滿無糖能量飲料，以薄荷葉及青檸、灑上糖霜即成。