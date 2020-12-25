終於認有喜！余香凝冧爆望老公：最好的禮物

藝人余香凝（Jennifer）10月被東網率先爆出奉子成婚，惟一直未有承認懷孕，而佢之後喺11月中拉埋天窗，直到今日聖誕節，終於喺社交網公布佗B喜訊，留言：「謝謝上天賜給我們最好的禮物！」

佢上載一張同老公陸政渡（Tim）着上聖誕情侶衫、喺聖誕樹前影嘅合照，Tim從後摸住佢個肚，Jennifer就一面冧爆望住老公！佢接受東網訪問時表示：「多謝大家嘅祝福，到依家每日都仲係覺得好奇妙，一個小生命喺我嘅肚入面，好感恩，我同老公都好開心，希望BB健健康康肥肥白白，都祝大家身體健康，聖誕節快樂啦！」

而Jennifer多位圈中好友都紛紛恭喜佢，妹妹余潔滢回覆東網指：「好開心💗我做姨姨了👶🏻好期待屋企嘅新成員，好想快啲買好多好多衫褲鞋襪畀佢，同埋其實我成日都叫住佢唔食得咩，一齊做嘢又成日企喺佢隔籬驚佢攰，驚佢行路唔小心，我超級緊張，所以其實我係超期待嗰個。」Cheronna：「恭喜晒Jennifer同佢先生，希望佢哋個BB👶🏻肥肥白白身體健康💖」Yanny：「聽到個消息好開心，希望佢嘅BB健健康康咁長大。」Jessica：「好戥佢哋開心呀！我和老公都要努力啲先😂祝Jennifer同BB身體健康💗」廖子妤：「好開心亦好感動！乜都唔重要，最緊要BB健康平安」