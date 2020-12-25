《如懿傳》五阿哥捲家暴　網民稱被人逼墮胎

出演《如懿傳》「五阿哥」永琪一角嘅大陸男星屈楚蕭，因此劇成功打開知名度，不過感情生活更令人注意！2019年曾被爆24小時連密會2女，今年中又被一名自稱佢前度嘅人爆佢有「特殊癖好」，尋晚又有網民聲稱被人家暴，更被逼墮胎！

呢名女子喺社交網上載眼部瘀腫照片，Tag咗屈楚蕭並留言：「出來解決問題，別再毀我了！」又附上1張疑似懷孕嘅診斷證明。之後，佢再發文：「孩子打掉，你就可以對我為所欲為？」又晒出攞住刀、大量抗憂鬱藥物及血痕照片，寫下：「你把我逼到崩潰，我不會就這麼算了！」、「你不顧我的身心，全部拉黑，你當我甚麼？」

不過最後佢澄清屈楚蕭冇家暴佢，係對方朋友打佢：「我沒有報警是為了他着想，因為報警了也和他有關係…」佢話發文只係想話畀對方知「我為知着想」，但被封鎖又被分手，更坦言：「我一直抑鬱成疾、情緒失控，他真的完全沒替我着想，我崩潰了。」而今早佢再發文：「我刪除，是不想讓事情變得更糟糕，原來你全在騙我 ​​​​。」、「和我在一起期間，還有別的女生，原來都在騙我，呵呵，我崩潰了​​​​。」但所有貼文已被刪除。