荷里活紅星熱捧　美國人氣珠寶品牌　

由時裝攝影師Robert G. Keith於2005年創立的美國珠寶品牌HOORSENBUHS，比起大多數大家熟悉的珠寶或銀器品牌年資都年輕得多，而隨着品牌另一位主理人Kether Parker於2007年加入並成為品牌大使，二人合作所產生的化學作用讓品牌形象變得更趨前衞時尚，自此品牌就開始逐漸受到一眾荷里活紅星包括：David Beckham、Pharrell Williams、Rihanna及Cara Delevingne追捧，其後於2013年更先後與Jay-Z及Damien Hirst聯名合作推出限量版首飾，讓HOORSENBUHS火速成為歐美時尚界人氣品牌。

先後引入LONE ONES、BILL WALL LEATHERS、GOOD ART HLYWD及CODY SANDERSON多個美國銀器品牌的vinavast，近日將這個於歐美人氣極高的珠寶首飾品牌全線系列引進店內。HOORSENBUHS這個品牌名字是取自創辦人Robert G. Keith祖先於16世紀航行的一艘荷蘭商船HOORSEN，品牌最具辨識度的Tri-Link系列創作靈感正是源自船錨及繩索，環環相扣外觀設計運用於戒指、手鏈及頸鏈之上同樣易認又易襯，而採用雙圈設計的Phantom系列及可以將戒指一分為二的Phantom Clique系列亦同樣為品牌大熱款式，每件均於洛杉磯Santa Monica自家工作坊以人手製造。

品牌年資雖然難以與動輒擁有百幾二百年歷史的歐洲頂級珠寶品牌相比，但HOORSENBUHS亦跟高級珠寶品牌一樣除有入門的純銀款式外，更推出18K黃金、玫瑰金及白金多款貴金屬甚至鑲鑽石版本，並設有不同男女尺碼選擇，可以滿足到不同口味的珠寶首飾愛好者。

模特兒：Cherry Lam、Terence Tong