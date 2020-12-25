BMW年度聖誕夢幻賞

即日起至12月27日，BMW全線陳列室推出BMW Christmas Fantasia年度聖誕夢幻賞，多款熱賣型號可享新車推廣及型號升級配備優惠，其中320iA M Sport 由優惠價$479,000起，全線車系更可享舊換新Trade-in計劃獎賞高達$40,000。另加推8選3夢幻優惠組合，獎賞包括售後服務套裝、額外BMW Points及額外精彩禮遇。此外，設在圓方的BMW Luxury Pavilion專區已延至2021年1月3日，現場展出BMW旗艦豪華限量版房車THE 7 Meisterwerk Series及7座位SAV THE X7。

Nissan聖誕年末禮遇

日產呈獻聖誕年末禮遇，精選全新及陳列車/試駕車限定現貨出車禮遇。選購Serena e-POWER現貨，禮遇包括免費升級原廠Two-tone雙色調車身 (原價: $9,000)；選購LEAF Lux 純電動車現貨，可享全新款Kenwood 10.1吋觸控面板連無線Apple CarPlay音響、鯊魚鰭天線等配備禮遇，網上訂購更可享額外禮遇--車內手機無線充電器。2021 New ELGRAND Restyle 豪華7人MPV，預展價$469,800起，包遙控電動尾門及送7H晶鑽汽車鍍膜。

Volvo終極年終禮遇

今個周日，Volvo在沙田源順圍維修中心推出終極年終禮遇。

全線熱賣XC系列均以優惠價發售，並送首年牌費。其中選購XC40 2020年最後一批現貨更可即享首年全保保險(60% NCD)。選購旗艦7座XC90 B6 Inscription則可即享HK$4,000 Apple Store禮品卡。此外，動感房跑S60 T4 Momentum及 T5 R-Design最後一批現貨折扣高達HK$130,000。

查詢：5911 9216