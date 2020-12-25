嵐吸金10億港元　連續2年9度封賣碟王

明年休團的嵐吸金超過10億港元，再封年度賣碟王。

臨近年尾，日本權威音樂網站Oricon公布過去一年樂壇成績表，明年休團的國民組合嵐，成為2020年總銷量最高歌手，其音樂作品總銷量超過145.2億日圓（約10.8億港元），力壓第2位的韓國天團BTS及第3位的樂壇才子米津玄師，連續2年第9度獲封賣碟王。嵐於今年9月推出最後巡唱《ARASHI Anniversary Tour 5x20》DVD及藍光碟賣出102萬張，銷量超過80.6億日圓（約6億港元）。嵐5名成員領獎時，都感謝粉絲的支持。

嵐的同門師弟組合SixTONES及Snow Man的出道細碟《Imitation Rain／D．D．》則賣176.1萬張，成為年度細碟銷量榜冠軍。米津玄師則憑專輯《STRAY SHEEP》賣出156.3萬張，成為大碟榜年度冠軍。《鬼滅》歌姬LiSA則憑歌曲《紅蓮華》及《炎》包辦年度數碼單曲榜冠亞軍。

此外，嵐主持長達13年的富士電視台遊戲節目《VS嵐》於昨日落幕，節目以4小時直播進行，又為昨日38歲生日的成員相葉雅紀慶生，收視錄得15.2%。