潮流核爆消息　Jerry Lorenzo加盟「三間」

自從多年前Kanye West與Nike合作不歡而散，隨後轉陣加盟adidas旗下後，由Kanye West一手創立的創意團隊DONDA當中成員包括：Virgil Abloh（Off-White）、Matthew Williams（1017 ALYX 9SM）、Jerry Lorenzo（FEAR OF GOD）、Samuel Ross（A-COLD-WALL*）及Heron Preston以至他身邊出現的好友Don C（JUST DON）及Drake（OCTOBER'S VERY OWN）都先後與Nike聯名合作，縱使未去到要公開互數再割席斷交，但在各為其主的情況下，在公在私都難免要保持距離。

早年曾經一度盛傳Drake會轉投adidas陣營，但隨着近日由他主理的Nike NOCTA系列推出，這個謠言當然不攻自破。但原來真正會加盟adidas的竟然是近年多次以FEAR OF GOD及支線ESSENTIALS與Nike及Converse聯名合作的Jerry Lorenzo！日前Jerry Lorenzo於社交媒體公布將會與adidas展開長期合作夥伴關係，向來熱愛籃球運動嘅佢會為adidas Basketball部門掌舵，並為「三間」打造全新籃球支線FEAR OF GOD ATHLETICS，從此又可以同Kanye West兄弟齊心拍住上用籃球文化征戰潮流界。