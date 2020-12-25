IB攻略：3個方法幫助IB學生減壓，增加讀書效率！

IB考試愈來愈近，不少IB學生都有壓力問題而不懂得如何處理，影響成績。今日筆者決定和大家分享3個方法如何有效減壓，增加讀書效率。

談及解決方法，首先我們要理解壓力基本上是分為兩類，分別是Acute Stress（急性壓力）和 Chronic Stress（慢性壓力）。急性壓力指當我們的即時反應對於一些嶄新、有挑戰性，或者非常危險或緊急的事情，所以你的心跳和呼吸加速，身體準備進入作戰狀態，血液循環的加快，這種忽然壓迫的感覺就是急性壓力，一旦危險過去，壓力就會消除。但是另一種則是慢性壓力，是長年累月積下來的，可以導致抑鬱、心臟病和失眠等問題，因為慢性壓力始終是長期病，而且有些時候是因為賀爾蒙失調產生的問題，不是普通減壓方法可以解決，今天筆者可以分享的是如何減低急性壓力的問題。

1. 創造解決方法

由於急性壓力其中的源頭是新的事物，例如學生遇到新的Chapter、新的IB問題、新的概念等等，都會感到壓力。解決壓力的其中一個方法，就是創造解決方法。當你有了解決方法，就不再害怕，例如IB考試的壓力來源，很多時候就是學生考試之前，從未練習過IB考試題目，因為不熟悉，所以有壓力。解決方法可以是有良好的溫習時間表、計時操練、IB補習等等。準備充足，當同學見到任何的IB題目都好像是做平時做的練習一樣，何來壓力之有？

2. 7至8小時睡眠

因為IB學生仍然處於青春期，腦部一直發展中，所以睡眠是非常重要。筆者過往曾經奪得5科最高級別的高考成績，不是同學想像的每天只睡眠3至4小時，相反筆者每天都保持有7至8小時睡眠；因為科學證實，睡眠不足會加劇壓力問題，影響專注力和吸收力，所以不要覺得比併誰睡得少，而是要比併誰更加有效利用有效的課餘時間。

3. 運動減壓

筆者於拔萃的舊同學，現在是醫生、律師或成功的生意人，他們都喜愛運動。你會問，如果我們目標為本，明明運動和讀書風馬牛不相及，為甚麼要把時間放在運動上呢？當然除了強身健體，運動科學證明能夠釋放安多芬，是一種快樂賀爾蒙，有效減低壓力和痛楚，尤其專業人士如醫生的訓練，是非常艱辛的，如果學生不懂得處理壓力，就很難更上一層樓。所以當溫習累了，同學可以在家中做Home Exercise或一些伸展運動，不要長期坐在書桌上啊！

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣