別出心裁！《美少女戰士Eternal》出西陣織銀包

為紀念2021年1月8日《美少女戰士Eternal》劇場版於日本上映、不少周邊產品相繼出場，最近在PREMICO網上商店就可以買到西陣織與「美少女戰士Eternal」劇場版合作推出的「連結幸福紋織絲綢長銀包」，將動畫和日本傳統工藝來個Crossover。西陣織是京都市傳統的織布技術，銀包所使用的布料是製作豪華和服腰帶的西陣織紋織絲綢，並加入象徵幸福的相連唐草紋（蔓藤花紋），為使用的人帶來好運。

分別有Super Sailor Moon及Super Sailor Chibi Moon兩種款式，前者以星星閃耀的夜空為底色，配合加入了月亮及白羽毛的唐草紋，及配上以月野兔變身盒為靈感的裝飾鈕扣及水晶月亮掛飾，華麗感十足。至於Super Sailor Chibi Moon則是粉紅色的傳統唐草花菱紋，以豆釘兔的變身器為靈感作裝飾鈕扣，並配搭添置了粉紅色石英石的星月銀鈴掛飾。兩者均附有拉鏈格及12個卡片格，一共有19個格數，十分實用。就連間隔內的布料都有月亮及羽毛造型，設計講究，Fans們快快入手！各售19,800日圓（約HK$1,485），預定於2021年1月下旬發貨。