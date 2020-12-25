雷怡暉甜笑出嫁　唯美婚照曝光！

名媛雷怡暉（Amanda）今日下嫁男友陳一昇（Charles），因疫情關係，他們決定先註冊，待明年才擺酒。她受訪時流露出興奮心情：「心情好興奮，不停笑，朝早6點起身笑到依家，好開心，好開心。」早前她與Charles拍攝Pre-wedding照，她戴上英皇珠寶楊諾思設計的鑽石頸鏈，配搭低胸婚紗，其中1張，Amanda瞓在婚紗上，構圖唯美，而Charles亦全程對她又呵又錫，兼攬到實一實，Sweet到爆！

疫情下嘉賓人數有所限制，唯一獲邀的星級嘉賓只有莫文蔚，Amanda說：「佢係我由3歲識到依家嘅好朋友、好姊妹，佢嚟支持我，好開心。」她透露只邀請10多人出席，舉行簡單簽紙切蛋糕儀式，她說3日前已做了一次病毒檢測，昨日再做1次，以確保婚禮在最安全情況下舉行，笑言這是一個難忘又經典的婚禮，她說：「Daddy趕得切由澳洲返港，連同隔離時間，時間啱啱好，但媽咪因為澳洲籍，好難申請，嚟唔到，我就拎住手機，同媽咪網上合照，我兩個細佬同姪仔、姪女都喺上海，都係返唔到，所以今日係用晒科技連繫大家，是一個與別不同嘅婚禮。」