﻿﻿【美女饕廚】紅磡私房菜

今日為大家介紹一家早前吃過的私房菜，位於紅磡一個巷仔裏面，只接2枱客。店內裝修簡約整潔，很有家的感覺。老闆和太太都非常友善，用心介紹每一道菜式，聽得出全部都是非常用心鑽研，令人急不及待嘗試呢！

先來冷盤，是芥末麻香花膠，花膠煮得剛好有咬口，配大廚自家秘製醬油加夾少許葱絲，非常醒胃，香而不膩。

之後是冰鎮鮑魚，用新鮮青花椒粒慢火低溫燜煮兩日，吃時沾上特製的檸檬汁，味道十分清雅，惹味得來不會過重口味。

第3道菜是暖胃湯──哈密瓜爵士湯。原盅燉10小時以上，材料豐富，湯頭亦十分清澈透亮，沒有泛一點油，非常清潤甜美。

第4道菜是賽螃蟹粉法包，滿滿的蟹膏賣相極吸引，大廚甪了20隻、5款不同的蟹製作，有黃油奄仔、花蟹、膏蟹、肉蟹和藍蟹，生拆成蟹粉，很壯觀呢！老闆娘建議第一啖食原味，第二啖可加醋，然後再配法包，味道有點像雞蛋黃的味道，但比雞蛋黃更鮮美更加綿密細膩，含在口中，待它慢慢融化，鮮香味逐漸變濃，超正！

第5道菜是咕嚕肉，用梅頭上肉第一刀，肉質軟滑有致，配上新鮮菠蘿，甜酸度剛好。

之後是我這餐最愛的一道菜──蒸馬友。重3斤的海馬友配搭自家製鹹梅肉醬、蒜泥、乾葱和紅椒絲清蒸，馬友十分肥美，骨少和肉質極度鮮甜軟綿，配鹹梅肉，令馬友變得更清新惹味，亦同時令層次昇華，這道菜是必吃推介！

饕廚貼士：家煮爵士湯

用哈密瓜、陳皮、沙參、玉竹、老雞/雞腳、豬𦟌、無花果、乾瑤柱、螺頭乾/螺片煲2小時即成。

——————

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）