周文健開工跟後輩學嘢　蘇玉華疫下拍電影恍如隔世

藝人蘇玉華與周文健為電影《正義迴廊》進行拍攝，因疫情關係，蘇玉華已有一段時間冇工開，笑言再見到大家感覺「恍如隔世」，她驚訝這個時候會有電影開拍，讚工作人員在背後下了很多功夫，而且團隊成員很年輕有創意，相信會為觀眾帶來驚喜。

問是否婚後首個工作？她說：「唔係，我仲拍咗一個廣告，但電影係婚後首部，我好少拍電影，但睇咗個劇本冇可能推，個角色太有魅力，我飾演一個資深大律師，我從來冇演過律師，所以要亡羊補牢，接觸咗好多律師，好多嘢要問清楚，否則畀人笑，我仲做咗好多資料搜集，睇咗好多奇案，呢套電影係一單真實案件，案情好峰迴路轉，相信會係我演戲生涯中一個最鍾意同最珍而重之嘅機會。」問疫情下損失了多少？她表示沒有損失，因為原本已計劃休息，但反而接了這套電影，又多了時間留給自己，反而有所得着。

至於現長居澳門、珠海的周文健表示也有一段時間沒有在港拍戲：「我之前拍過監製嘅另一套電影，大家熟絡咗，佢覺得呢套戲有個角色好啱我做，好開心有演出機會，我之前冇同蘇玉華合作過，連見都未見過，今次可以從佢身上偷師，就算我係前輩但都要學新嘢，要跟佢學講對白。」他透露今次為拍戲而專程來港，之前好好彩，由澳門來港只要有健康碼便不用隔離，但現時返回內地及澳門就要隔離21日，所以暫時會留港，跟朋友聚舊。