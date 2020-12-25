Do姐藐爆星爺？ 煉成巨星必經之路！

被網民封為「燦神」嘅前TVB藝員廖偉雄，喺網上有唔少對白截圖，其中一張係「你永遠唔會成功」，Hit到連反吸毒宣傳都攞嚟二次創作。

「永遠」喎，借用周星馳執導嗰套《新喜劇之王》入面嘅對白：「永遠即係幾遠呀？」、「永遠，即係由依家一直到宇宙滅亡！」、「咁宇宙滅亡之後呢？」嗱，話說圈中有傳Do姐鄭裕玲喺N年前，被當年仲未爆紅嘅周星馳，主動請教佢：「我可唔可以紅呀？」傳聞話Do姐當時答佢：「路人甲永遠冇可能成為主角！」傳聞話因為咁，兩個人積怨N年囉。Do姐近日就澄清番嘞，話係有次拍嘢等埋位，周星馳問佢，做演員有冇前途。Do姐話：「我記得我同周星馳講，你好有潛質，畀心機。點知傳傳吓就傳咗話：『你不如唔好做！』」Do姐強調，佢係永遠唔會話邊個、邊個唔得嘅！

或者咁睇吖，就算Do姐冇講過，但係周星馳由茄喱啡，捱到貴為一代笑匠，你估類似嘅難聽說話，佢會聽得少咩？你唔會以為兩齣《喜劇之王》入面，主角遇到嗰啲白鴿眼情節，全部都係虛構吓嘛？提提大家，同依家呢個後生仔女有理冇理，喪鬧人Old seafood；一個冇乜人識嘅演員仔，都竟然可以喺唔提出任何證據嘅情況下，任意話某個港姐季軍「靠嚇」嘅時代唔同。

周星馳做茄喱啡嗰個年代，你年輕、你唔紅、你冇家底，真係會備受打壓！「走啦！走呀！你想知點解吓話？因為你冇資格食呢盒飯！喺阿叔面前講演技，火都嚟！」正如周星馳總結佢嘅茄喱啡歲月，佢話：「每日都喺度等，但唔知自己喺度等乜。一年一年咁等，最後就快『死』喇，終於有機會。點知發現其實唔係機會，係誤會！然後重頭再等。」

奇怪嘞，周星馳喎，咁有才華、咁有本事，點會唔係18歲一入行就做主角，跟手即買天比高呀？佢會做咗幾年，都仲係演茶客、農民、廢青？喂，唔係喇化？其實莫講話做演員，做人都係一樣，係講究「有冇經歷」。周星馳話佢當年喺度「等」，但套用年輕人打機術語，呢段時間，應該叫「儲氣」。儲到幾多，睇各人造化。如果你對演藝呢行，真係有heart，而唔係只係發明星夢，呢段「等」嘅時間，你就會細心觀察周圍，甚至好似《喜劇之王》咁，攝去攝影機後面，試吓偷師，學人睇位，「後生仔，試睇位」。

試問如果後生仔一出道，即刻好似「鄭九組」咁忙，睇風咩睇！的確，依家有好多演員，唔使埋位，真係沉迷睇「phone」，打機、八卦人哋story咁，等時間嚟打發自己。但係視帝黎耀祥喺佢嗰本探討演技與人生嘅書度話，佢連去喪禮，都時刻喺度觀察，時刻喺度「收集情緒記憶」，睇吓幾時演戲用得着。That's why周星馳、黎耀祥，係可以捱出頭。呢個就係「我可唔可以紅呀？」嘅答案。其實問自己得嘞，根本唔使問人。唔好問命水可以為你做啲乜，應該問自己：你又做過啲乜？值得命水去為你做啲乜呢！冇人可以阻止你成功，或者阻止你失敗。因為世上只有你自己先擁有呢種能力。