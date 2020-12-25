果粉聚焦：M1版MBA試用後感　可以告別Mactel了

Apple上月發表首款專為Mac而設計的晶片M1，而率先搭載此晶片的Macbook Air亦已經推出，不少果粉都心大心細不知入手與否，今次就為大家評測一下。

新機的外形變化不大，依舊以100%再生鋁金屬製成，楔形側面似曾相識。打開面蓋是13.3吋Retina屏幕所在，解像度維持2,560 x 1,600，並支援400 尼特亮度、P3寬廣色域及原色調技術，基本規格不變。另外又有齊Magic Keyboard、Touch ID 感應器、倒T形方向鍵及多點觸控板，打字手感與基本操作毋須時間適應。

處理器是最大改良部分，官方資料指，M1為系統單晶片 (SoC) 首個使用5nm製程技術打造的個人電腦晶片，載有160億個電晶體，是Apple迄今裝載在晶片上最多的。M1可提供最快達3.5倍CPU效能、最快達6倍GPU效能及最快達15倍的機器學習速度，還有比以往Mac長達2倍電池續航力。

受測機用上8核心M1晶片，運作時脈3.2GHz，在《Geekbench 5》獲得單核1,742、多核7,673分。與此同時，同為8GB RAM，用上4核心第10代Intel Core i5處理器的上一代卻只有1,130/2,818分，可見新機的多工效能提升逾2.7倍，升幅相當明顯。再以《Final Cut Pro X》進行剪片，匯出一條5分鐘的4K影片，新機只需3分鐘完成，上代則慢了20秒之多，難怪公司剪接部同事也大讚M1晶片威力驚人。

M1晶片另一賣點是可執行更多類型的程式，例如iOS的原生App。進入App Store，除可下載Mac App，部分程式也提供iPhone版本，雖然暫時數量不多，但熱門App如《東網》、《NBA》、《PicsArt》都有，單撈後也能穩定運作。比較特別是此類App開啟後也以原來方式呈現，畫面較細，未能放大或以全屏幕顯示，體驗方面還要進一步優化。

整體而言，改用M1晶片後，新版Macbook Air效能驚喜度十足，若從事多媒體創作，實在沒有理由重回Mactel平台懷抱。另外Hater以往經常投訴App Store的Mac App雞肋兼數量不足，現在兼容埋iOS App，待日後優化成熟，可用App會是無限量提升，單是這點已是入手理由。