師傅教落，色字頭上一把刀，男人如果面對靚女主動勾引，真係要小心，因為好大機會被騙財。而日本寫真界新貴御寺雪就被人質疑有詐欺之嫌，到底佢點樣呃人呢？一齊睇睇！

白滑小籠包

喺日本寫真界，唔少女優都係兩棲發展，唔係話佢哋又拍寫真又拍戲或者唱歌，而係佢哋同時兼顧演藝界以外嘅行業，好似鈴原莉子咁，就係一位女護士，松村加南子係一位藥劑師，至於今日同大家見面嘅御寺雪，大家估吓佢係乜嘢師呢？就係魔術師喇！

25歲嘅佢人如其名，肌膚同雪一樣咁白，膚質又滑又緊致，唔拍寫真都可以做美肌產品代表人。此外，佢擁有一副纖巧身材，雖然有少少瘦削，但係唔會骨瘦如柴咁款，正因為咁，令胸前一對C Cup小籠包睇落甚有斤両，配埋條水蛇腰同圓潤美尻，吸引力絕對唔會比班大波妹輸蝕。

被主持公審

雪妹細細個就已經見過大場面，喺在學時期佢係學校樂器表演團嘅成員，曾經隨團參加過世界比賽，亦去過世界知名嘅主題樂園表演。後來，佢對魔術感到興趣，於是拜師學藝做魔術師，之後因為太索又出咗名，被邀請去拍水着寫真。而拍攝嘅時候，好多時都會扮演魔術師，亦將部分寫真用嚟作為佢宣傳表演嘅廣告，但係就係咁出事喇！

早前雪妹演出電視節目《有吉反省會》時，就被主持人「公審」，話佢喺廣告着到咁性感，但係觀眾入場睇騷就發現佢着得好密實，有犯下「性感詐騙」之嫌！當然，雪妹梗係唔使負上刑責啦，但係亦表示抱歉，仲即場以性感姿態表演番幾個魔術嚟滿足大家，成功贏得主持人原諒！

御寺雪工作繁忙，又要表演魔術，又要出席攝影會，想知道佢將會去到邊度演出，可以留意其社交網，仲可以睇到好多佢嘅寫真照，大飽眼福！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎3吋

三圍：33-24-35