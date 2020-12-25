仲有幾日就到2021年，唔知大家有乜嘢新年大計呢？其實唔需要一個好宏大嘅計劃，好似小弟咁只係想明年食盡女神，當然呢個可能性係微乎其微，不如趁住呢個機會率先睇盡四仔女神嘅作品好過啦！

「胸」群而出

講到女神，唔少男士心目中只要有爆乳都係女神！如果認同嘅話，呢套由四仔名廠Elegant Angel製作嘅《All-Time Best Angels Vol. 7》，絕對啱晒你嘅要求。片長達4小時，搵嚟Liza Del Sierra、Bridgette B、Kristina Rose等爆乳脫星演出，當中以Liza Del Sierra一對40D車頭燈最吸睛，係咪未睇已經覺得好興奮先？雖然全片係零劇情，但係一眾脫星嘅床戰演出相當賣力，更有齊各種制服、拘束、群戰等場面，總有一幕啱口味！

色慾快餐

能夠邂逅女神，發展一段浪漫又激情嘅感情關係，相信係唔少男士嘅夢想。呢套由Reality Kings炮製嘅《Lil Humpers #3》，就必定能夠滿足男士嘅幻想。由Dee Williams、Kenzie Reeves、Krissy Lynn等幾位脫星演出，全片分為6個單元故事，其中以Krissy Lynn主演嘅一段最有睇頭。除咗因為佢擁有一對36D巨乳外，故事講述佢朝早起身突然有人㩒門鐘，原來係男鄰居唔記得帶門匙，諗住借窗爬入屋，阿妹當然唔會放過呢個機會同對方嚟個快餐，不過原來男鄰居早就對Krissy Lynn起痰，所謂冇帶鎖匙只係藉口啫！

狂野誘人

女神其中一個條件，當然係要擁有前凸後趷嘅身材，而喺呢套由Fornic8 Films推出嘅《All Anal #4》，演出嘅脫星唔單止擁有渾圓美股，激凸嘅上圍更係誘人，搵嚟Chloe Cherry、Joanna Angel、Kleio Valentien等脫星上陣，雖然片名講明係玩後花園，但其實只係其中一個演出場面，每位脫星喺床上都會施展渾身解數，唔單止靠對手，仲用埋把口嚟令對方發射升空，配合激烈嘅肢體動作及狂野嘅叫床聲，令四仔迷睇到心跳加速。

碟評

女神呢樣嘢梗係愈多愈好，因此《All-Time Best Angels Vol. 7》同《All Anal #4》呢兩套同屬陣容鼎盛嘅作品，而兩者嘅分別在於前者憑爆乳嚟吸引四仔迷嘅視線，後者則以美股以及多元素嘅床上演出，嚟滿足四仔迷嘅情慾幻想。如果鍾情劇情類四仔嘅話，《Lil Humpers #3》最啱大家嘅心水，6個單元故事各有唔同嘅主題，情慾演出亦相當到位，小心睇到流鼻血呀！