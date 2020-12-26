吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：會友、飾牆、平塗

忌：詞訟、開井、鑽孔

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、5、8、0

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：狗

鼠：→ 辦事常常畏首畏尾的話，就很難做出好成績，工作時應多與同事溝通。

牛：→ 健康比任何東西都要緊，你要好好調理身體和注意平時的飲食才對。

虎：→ 今天不太適合拓展新的財務計劃，投資方面也不夠果斷，別投資為宜。

兔：↓ 工作有不如意的事十常八九，不要因小小的失敗而令自己整天不開心。

龍：↓ 感情運不佳，兩人的感情開始有些淡了的感覺，你心中感到沉悶異常。

蛇：→ 不宜進行搬屋拆卸的日子，更不適宜裝修補屋，簡單清潔一下就可以了。

馬：→ 這都是你想得太多的原故，勸你都是放開心情休息一下，心情應要放鬆。

羊：↑ 投資運增強，來至朋友的訊息使你有些少進帳。賺了錢應請朋友吃飯啊。

猴：→ 雖然你很想盡快完成工作，但要小心一些細微的地方會容易出錯啊。

雞：↓ 是日沖煞，你的壞心情影響了同事，使到大家都像沒有精神似的。

狗：★ 這日進行行善事宜，將給你帶來好的運氣，不妨買多些慈善抽獎券。

豬：↑ 只要堅持自我理念來行事，好運自然會隨你而來的，幸運就在你身邊。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：職場變動較頻，卻帶來發展或上位良機，精神狀態及鬥志回升，宜積極把握時機。

金牛：體能及工作運雖持續不穩，公事壓力較大，但貴人運持續回升，有助應付挑戰。

雙子：職場變動或會較頻，但事業運卻逐漸轉佳，發展良機不乏，宜靈活及積極行事。

巨蟹：人緣及桃花運稍佳，與伴侶或家人出門、旅遊，參與宗教、嗜好等活動助增情誼。

獅子：已婚或同居朋友，兩性或夫妻關係將較早前和順愜意，就生育等問題，宜多溝通。

處女：感情關係將早前平穩和順，日常相處將較愜意，多溝通多交流，將有助長遠發展。

天秤：身心壓力雖持續較大，但體能轉佳，助應付工作壓力，進度和表現將較早前平穩。

天蠍：人緣及桃花運轉佳，人氣回升，感情及親子關係將較早前和順，宜多約會多聚會。

人馬：家庭運持續不穩，但較能投入感情生活，已婚或同居朋友，關係將較早前和愜意。

山羊：人氣不穩，但社交運較旺，辭令及思考力轉佳，貴人助力較強，將有助公事推進。

水瓶：財運略為回穩，正財運亦持續轉佳，開單、簽約宜落力，求職、轉職等宜積極。

雙魚：身邊人事變動與問題或會較頻，需多予耐性，但人氣逐漸回升，將較能取得諒解。

預測：下周大市初開，交投氣氛或會較佳。