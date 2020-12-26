江嘉敏獲高層照住　洗底爭做女一

現年26歲的江嘉敏入行後一直以「妹妹仔」形象示人，不過之前負面新聞不斷的她，與馮盈盈上遊艇玩出火擘面，之後一時被指拜金，一時又被指姣溝男友兄弟，雖然形象受損，但她都沒有自暴自棄，日前更絕地反擊，指舊聞再被翻炒，叫某些有心人不要再消費她。而無綫現時可以登上一線花旦之位的小花不多，陳曉華被指戲屎、劉穎鏇又未成熟，據知無綫方面都非常看重嘉敏，她經高層「照肺」後，誓要撇甩港女Feel，的起心肝向「女一」進發。而今年角逐無綫頒獎禮「飛躍進步女藝員」的小花比往年多出1倍，有份提名又是熱門跑出的除了江嘉敏憑劇集《大醬園》、《殺手》及《過街英雄》爭獎外，還有林凱恩、劉佩玥、戴祖儀、鄧佩儀。

由內到外「改造」

雖然現時天氣寒冷，但早兩日適逢聖誕前夕，見嘉敏獨自於銅鑼灣逛商場。不過她似乎真的決心「轉型」，見她的衣着漸趨成熟，繼早前台慶夜谷胸示人後，日前亦學人晒女人味，以短褲配襯長Boot、腰間束Belt，輕輕露出白滑長腿，顯得又高又瘦，縱使戴了口罩，都不時有人眼望望。當日只見她主攻護膚品，行完一間又一間，試完產品後成功有收穫。行經賣少女精品的舖頭時，她看完水晶手鏈，又拿着耳環左拼右拼，認真貪靚！最後她走進書局，在心理學書架左挑右選，看來真的想由內至外重新「改造」。

大挑戰唔易做

事後致電給她，問到當日是否要買聖誕禮物給男友？她笑說：「一半一半啦！其實我之後要開套新劇，劇入面我要做個18歲嘅KOL，呢排美容院去唔到，所以自己要狂做Facial。（見你都買咗啲護膚產品？）係呀！希望拍出嚟個樣後生啲，唔會咁多紋，我真係好勤力，加上依家咁凍，天氣又乾燥，所以趁開拍前做得幾多得幾多，18歲真係一個大挑戰，唔易做㗎！」

談到她去書局買心理學書籍，她直言：「我個角色係有反社會人格，因為現實生活中身邊冇呢類朋友，所以要喺電影同書籍上面攞靈感，自己仲揣摩緊角色，最近有啲韓劇都有講反社會人格，不過角色人物設計同個程度去到邊就未知，只可以睇定多啲做功課，做多啲唔同嘅角色都好，唔好一味做學生妹，要我做港女。」