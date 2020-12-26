同Sex有關？譚偉權孖菁瑋李莉開Live乜都講

演員譚偉權（Gary）跟同門的李莉（Lily）及菁瑋計劃下月攜手開Live節目，名為「咁夜不設防」，自詡連做過3輯「性本善」男主角的Gary笑說：「會唔會同Sex有關？暫時係唔會嘅。」3人來自不同界別，有很多話題可以暢談，他會負責演戲、唱歌等題材，喜歡食的他也會講Lifestyle；體育主持Lily就會發揮她在運動、健康飲食方面的專長，主力拍戲及粵劇的菁瑋笑言會跟新世代分享他們的感情問題。

他們同是12月壽星，亦因同經理人公司合作得多而變得有默契，作為大師兄的Gary說：「我哋會一路做一路熟。」剛拍完無綫新劇《我家無難事》，下個月再開新劇，雖然有些工作受疫情影響，但他依然感恩有劇拍，最近他又投入舞台劇《一夫一妻》演出，他形容是非一般的舞台表演方式，因為是放上網播，導演搵來5對男女飾演同一個角色，每對負責2場戲，劇情是有關連，觀眾可隨意揀睇邊場戲，他說：「套劇係講夫妻兩性關係，當你撈亂嚟睇，可能觀感會唔同晒，就因為個構思好得意過癮，我先接，因為覺得好有趣。」

平安夜生日的Lily獲經理人送她大束鮮花，她坦言往年生日都會出埠旅行慶祝，但今年冇得飛，她就選擇去staycation，她笑說：「本身想去主題樂園冇得去，睇戲又唔得，連出去食晚飯都唔可以，所以喺酒店就可以喺房食餐飯。」除夕生日的菁瑋笑言未婚夫蕭家浩未諗到慶祝活動，她笑說：「佢話去行山，又話去長洲當旅行，咁咪要晏晝食海鮮。」今年情人節男友求婚後，她坦言因疫情關係，並未計劃結婚住，但自爆未婚夫送她深井海景單位做禮物，她笑說：「係禮物，不過要供嘅！」

Lily都有籃球員男友，當日都有陪伴到場，但怕醜未有上鏡，追問到婚期時，眾人即起哄，她望望男友笑說：「即刻好大壓力。」Gary笑說：「使唔使哥哥過兩招？可能今晚求婚，今日帶得佢嚟都咩喇。」菁瑋笑說：「呢啲唔係求婚，係叫迫婚。」Lily笑言感情一直公開，但依家事業為重。3人寄望明年工作愈來愈好，喜歡唱歌的Gary希望做音樂，而菁瑋首次擔正女一的電影明年也會上映，對此她好期待。