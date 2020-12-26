【玄之又玄】養魚種花　脾氣冇咁差

在疫情陰霾下，冇工開、被炒魷、負資產等經濟難題深深纏擾香港人，大家除了要想辦法提升財運外，也要正視壓力問題，學懂如何紓緩精神緊張，否則很易「發老脾」，令情況變得更糟！

其實發脾氣人人皆會，但有些人的脾氣零舍差，只要觀察其手相，可略知一二。首先要睇頭腦線（又稱智慧線），若是筆直而短，代表這個人的性格火爆。其次要留意掌丘，特別是近拇指底部的「金星丘」，若是飽滿隆起，代表這個人屬於衝動派，精神比較緊張。

家具勿三尖八角

希望消減壓力、趕走臭脾氣的朋友，可考慮在家中養魚或種花，陶冶性情之餘，又可改善風水。尤其是後者，不但可綠化環境，而且能把令人疲倦和緊張的濕氣吸走。

順帶一提，想時刻保持心情靚靚，還可從家居布置入手。其一，牆壁的色調宜柔和一點，若選用紅、橙等刺激的顏色，易引起精神緊張，尤其是紅色布置的睡房，會導致房中人難以入睡。其二，三尖八角的家具不宜擺放在家中，否則會令人脾氣愈來愈暴躁。最後，生活環境宜保持整潔、寧靜，除了有助壓力減半，亦對家人的整體運程有利無害。