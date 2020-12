美國樂壇天后瑪莉亞卡里(Mariah Carey)聖誕報喜,她主唱的94年經典聖誕歌《All I Want for Christmas is You》剛創下串流音樂平台紀錄,歌曲在過去的平安夜單日串流次數高達1,722.3萬次,成為該串流音樂平台成立以來單日最高串流次數歌曲!

而瑪莉亞昨日聖誕日亦有於社交網留言報喜,而她更不忘呻賺得少:「我賺到只係『銀仔』(小秘密:歌手從串流音樂中賺得好少錢),但真正原因我喺度咁驚訝同感激係因為見到呢首我創嘅歌仔帶畀人歡樂。多謝同聖誕快樂!!!」查實她憑首歌賺的唔係只得「散銀」,歌曲於1994年推出至2017年,已為她帶來4.8億港元。

另方面,瑪莉亞的藝人前夫Nick Cannon的女友Brittany Bell亦於聖誕報喜。她於社交網宣布為他誕下女嬰。她形容為史上最好的禮物。她們於2015年拍拖,並育有1名3歲子Golden。