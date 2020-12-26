【群星賀聖誕】碧咸一家睡衣造型慶祝

昨日是聖誕節，雖然今年因疫情而冇得大搞聖誕派對，但一眾歐美紅星仍守規矩留在家中與家人慶祝佳節！其中英國萬人迷碧咸（David Beckham）就一家6口穿上同款睡衣拍照慶祝。

大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）因疫情而焗住聖誕節與未來老婆妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）分隔異地，他留在英國與家人一同慶祝。而「碧咸嫂」Victoria日前亦上載「辣妹年代」時與Spice Girls隊友的陳年娘爆聖誕照，照片中5名成員打扮成聖誕老人。她留言說：「無論今年係點，仍希望你可以有個辣辣聖誕節❤️✌🏼🌶 」

除了碧咸一家之外，一眾紅星包括慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）、伊莉莎伯海莉（Elizabeth Hurley）、Nick Jonas夫婦、Justin Bieber夫婦、Shawn Mendes與歌手女友Camila Cabello等，都有於社交網貼相留言祝fans聖誕快樂！其中身在男友Shawn加拿大大宅的Camila昨日上載她們浸熱水浴的咀嘴合照放閃。而Camila更留言說：「多謝聖誕老人送來我呢個高大可愛有趣男孩。」