巨乳網紅晒合照「示愛」！羅志祥：活成了自己討厭的樣子

台灣羅志祥（小豬）今年可謂非常難忘，爆出桃色風波陷入人生低潮！前度周揚青就High爆同班姊妹開P狂歡，而曾被小豬「關注」同Like爆嘅台灣「G級童顏巨乳」網紅郭鬼鬼凌晨晒出同小豬合照，兩人齊齊舉V，心情靚爆，佢更留言「示愛」：「心中的聖誕禮物首選，超帥、超愛、超好看」及1個心心Emoji，趁機幫對方宣傳自家品牌，隨即引起網民熱議，有人留言提起小豬被指僭建泳池一事：「旁邊那位是永池哥嗎？」郭鬼鬼就回覆：「不是喔，泳池被拆了🤣」令人關注兩人關係！

而小豬亦喺凌晨上載一張黑白風景照，有感而發話「發現有時候人會在不知不覺中，活成了自己討厭的樣子」，不過認為係成長一部分，唔需要逃避，真實面對自己，相信大家都可以！最後佢又勉勵自己要加油，又不忘提醒大家疫情期間戴口罩同常洗手！

小豬全文：

剩下不到一周了，2020經歷過悲傷挫折、難過失落，又或者是快樂喜悅，在年末倒數中都將成為過去了。這一年當中的每一天，都在經歷着很多不同的事情，開始發現有時候人會在不知不覺中，活成了自己討厭的樣子，其實這也是成長的一部分，不需要逃避，真實的面對自己，我相信我們都可以的。現在看着文字的你，是否也身同感受？是否也覺得無力卻又不甘放棄呢？相信你一定也很不容易吧⋯好好調適準備迎接明天的自己，對我自己、也對你說聲：加油 晚安...

不說了，偶要企打蛇魔配炸雞了！

疫情期間，戴口罩，常洗手！