食完大餐要減磅？即學韓星甩肉秘笈！

聖誕節食多咗？不如參考由肉肉女變身纖瘦女神的康美娜和姜素拉的「甩肉秘訣」啦！（互聯網）

雖然疫情下限聚又禁晚市堂食，卻無阻大家慶祝聖誕節的興致。再加上一連幾天假期，身心放鬆下好自然會食多咗。結果毋須多講，當然是食大個胃兼磅數急升。絲打們若不想繼續身形暴脹下去，就真的要參考韓星康美娜和姜素拉的甩肉秘笈，倣效她們由肉肉女孩變身纖瘦女神！

康美娜：倒三角吃法＋氣泡水代替可樂

在《Produce101》中以限定團體I.O.I出道的康美娜（Mina），曾在節目中因為肉肉的身材受到不少抨擊。於是她在限定團結束後，狠狠地用了3個月時間減去13公斤，以神級美顏成為組合Gugudan的一員回歸鏡頭，更被韓國媒體形容為「瘦掉半個自己」變成「洋娃娃」回歸的美娜，可見其變化之大。

而Mina極速瘦身的秘訣就靠這3招，第1招是3餐瘦身口訣。Mina曾在節目中說過：「早餐要吃得像皇帝、午餐就吃得像平民、晚上則要吃得像乞丐」。早上吃多一點補充營養和能量，並給予足夠的消化與消耗時間，而晚上就少吃一點，以免消耗不了轉化成脂肪。Mina亦大方分享了自己的瘦身餐單，原來她是靠早餐吃雞胸肉炒飯、蔬菜沙律加水果、午餐吃糙米飯、雞胸肉蔬菜沙律加南瓜粥、晚餐吃糙米飯加海帶湯，減掉一身胖肉。

她瘦身的第2招是以氣泡水（Sparkling Water）代替可樂。Mina自小就鍾意飲可樂，但自從聽說飲可樂會變胖之後就改變了習慣，改為每天飲兩瓶以上的氣泡水。她坦言飲氣泡水不但可以補充水分，同時亦能增加飽腹感，讓她在甩肉過程中減少食欲。

至於最後1招就是運動，Mina提到自己因為繁忙的日程，有時幾乎沒有時間運動，所以當她在宿舍空閒下來就會漫無目的地走來走去，讓身體動起來。到假日有空檔就立即跑到健身室練習Pilates和進行其他運動。

姜素拉：3餐定時管理 + 過6不吃

今年與圈外醫生男友結婚的韓國女演員姜素拉，由出道至今拍過不少佳作。另外前「玄彬女友」的身份亦令她成為了「男神收割機」的一員。不過現時身材姣好的她在出道前也是肥妹仔一名，體重高峰時曾去到72kg。不過憑着努力，她最終用了1年時間減走24kg，並且一直不復胖。在節目中，她分享了自己的「3大減肥重點」。

重點1：定時進食3餐

姜素拉在節目中一再強調要3餐規律進食，這習慣既可供給身體足夠能量，讓身體處於正常水平的新陳代謝速度及幫助肌肉消耗脂肪，同時亦能避免因飢餓而暴飲暴食。餐單方面，她主要以水果乳酪為早餐、韓餐（半碗飯加蔬菜為主）為午餐、番薯、生菜和肉類為晚餐。另為免減磅過程中因控制食欲而產生抑鬱情緒，她每星期都會揀1天作「放肆日」，想吃甚麼便吃甚麼。這樣一來便能減得開心，自自然然瘦下去又不復胖。

重點2：過6不吃

她在晚上6時前進食完3餐後，就會禁食。不過她也指出這習慣要時間適應，偶爾晚上太肚餓的話，她也會吃一點口味清淡的食物充饑，並於吃罷多走幾步或做拉伸運動，待消化後才睡覺。

重點3：運動習慣

她表示運動習慣很重要，所以她平日會多做帶氧運動如散步、游泳或踩單車，另外也會靠練習芭蕾舞去改善體態。