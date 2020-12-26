嵐最後演出《Music Station》！LiSA獻唱視覺效果壯觀

音樂節目《Music Station》 在聖誕夜加碼播長達6小時播映，當晚歌手多如星數。

日本朝日電視台音樂節目《Music Station Ultra Super Live 2020》， 在聖誕節加碼播長達6小時，由昨午5時開播映，日本知名歌手及組合傾巢而出獻唱，包括aiko、Aimyon 、EXILE、 AKB48、乃木坂46、KAT-TUN、Kis-My-Ft2 、KinKi、King & Prince、King Gnu、東京事變、Perfume、星野源、福山雅治、MISIA、Mr. Children、LiSA等共66組，尊尼天團嵐更是最後一次在《Music Station》演出。

將於年底解體的嵐，昨晚是第140次在《Music Station》表演，當晚獻唱3首作品、《Bittersweet》、《Whenever You Call》、《迷宮Love Song》，隊長大野智笑言當年首次演出時是14歲，現在已40歲了。唱完《Bittersweet》後，5位成員向着鏡頭笑住揮手告別。

而今年為大熱動畫《鬼滅之刃》演唱兩首主題曲《紅蓮華》和《炎》的LiSA，即場獻唱兩首大熱歌，現場大玩「炎柱」視覺效果，視覺效果壯觀。至於巨肺天后MISIA上月拍攝策騎時墮地受傷，她康復後昨晚首次在電視節目獻唱，熱唱聖誕歌《The Glory Day》。