張若希考全班第一名做學霸　攞獎冇壓力

歌手唐韋琪（Vikki）的17歲徒弟張若希（Cheyenne）在聖誕前夕收到最開心、最鍾意的聖誕禮物，就是學校頒發的三個獎狀：「服務獎」、下學期考試考獲「全班第一名」及「全班數學第三名」，而她曾在海外舉辦的國際珠心算比賽中多次贏得冠軍，並獲頒發青苗主辦的「進步獎」。

不單考獲好成績的她，積極參與學校安排公益活動探訪公公婆婆，又與師父Vikki派飯，故獲得「服務獎」作表揚，她感恩說：「呢個進步獎，全港只得30幾個，好感謝推薦我嘅學校老師，好快就到新一年，我唔會因為攞到獎而覺得壓力大咗，反而知道自己今年多咗一個歌手身份，所以要更加更加努力讀書。嚟緊一月中考Mock，依家會keep住溫書同測驗，希望可以得到好成績。」

2020年對她來說最難忘的一年：「加入樂壇做歌手，感恩能推出人生第一首派台歌曲《這世界沒有盡頭》，再有抗疫歌曲《與你同行》及《17歲的畸歌》，好感恩經理人公司一路栽培我，覺得自己非常幸福，仲要在疫情之下出道、出歌，實在好難得，非常感恩！」

Cheyenne最鍾意聖誕節，每年必與家人一齊出席經理人公司及師傅才藝中心的聖誕派對及活動，但因疫情嚴重而取消，改與家人在家中叫聖誕餐到會及交換禮物，不過她充滿正能量地說：「今年係最平淡嘅一年聖誕，可能反而係最難忘！」