揭天王天后成功秘技　文千歲讚Eason容祖兒尊師重道

梨園恩愛夫妻、著名粵劇老倌文千歲、梁少芯夫婦接受電台節目主持車淑梅專訪，兩夫婦移居美國羅省近10年。40年前文千歲向梁少芯展開追求，女方被外人誤會是第三者，文千歲解釋：「我第一段婚姻唔超過6年，後來遇上好叻女做戲好又照顧得我好嘅佢，我係出名『裙腳仔』，媽媽寵壞我，（所以）我希望佢一直照顧我，我哋有信心堅持落去先來到今日！我欣賞佢做家務，真係頂呱呱，依家美國成間屋都係佢統籌晒，真係睇唔出！」

原來梁少芯在當年是班主，剛離婚，返港組班返美國演出，是天意安排令她與文千歲合作：「佢答應演出嘅唯一條件，就係要同我做知己，嚇咗我一跳。其實我父母唔喜歡佢，我都唔鍾意佢囂張嘅性格，後來我哋結婚，行內人同戲迷都唔接受我，對我嘅閒言閒語講足10年都好難受，我要用行動去話畀佢哋知我係一個點樣嘅人。」

文千歲10年前宣布退休，不過大讚現今樂壇的天王陳奕迅（Eason）、天后容祖兒：「諗起嗰一次教佢哋演出《魂魄唔齊》，呢對天王天后係聰明仔聰明女，好快上手，好客氣咁『師傅前師傅後』，好乖！後來陳奕迅開紅館演唱會都送飛畀我哋去捧場！佢哋嘅處世態度、工作認真，好值得敬佩！最記得陳奕迅（當時）好忙，每次嚟到千歲粵劇研究院一坐低喺梳化，攰到唔使一秒即刻瞓着……但係一到上堂佢就成個醒晒！」