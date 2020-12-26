舞台姊妹花　楊埕搵唐貝詩練戲指手劃腳

藝人楊埕（Sabrina）今年與前度爆桃色糾紛兼捱刀破相，幸雨過天晴，衰運散去，好運自然來，執二攤接下明年公演的舞台劇。原來19歲時她曾客串過舞台劇，但今次的角色很重要，劇本成本咁書厚，惟有向子友唐貝詩（Lydia）求救，陪自己對戲。

2人在餐廳排戲時表情多多，指手劃腳，練到水口乾時唐貝詩將大杯飲料灌入口解喝，當練到攰時又走到商場自我放鬆，對着裝飾打卡，之後再返回座位練戲。

楊埕接受東網訪問時承認剛接了《戀上十二星座》舞台劇，預計明年1月演出，演期愈近心情愈緊張：「多得Lydia指導，因為我臨時加入，唔知佢哋之前點排，袁鎮業都有教我，（有壓力？）係，失眠，夜晚睇完劇本之後放喺床，起身又望吓，見每個人都演得好好，自己連劇本都未背熟，依家去到邊都拎住個劇本。」

可能由於太緊張緣故，她說：「好得意，以為自己背到好熟，但到排演時，有一半空白咗，所以最好有個對手陪住練。（介意執二攤？）唔會，識呢個監製都係因為Lydia，幾年前佢介紹我上監製教嘅戲劇班，之後一直返大陸拍嘢，離開個群組好耐，監製咁啱記得我，好慶幸有呢個機會。」

唐貝詩本身在舞台劇中亦有份演出，但2人並無對手戲，不過角色有關連，之前唐貝詩做過兩次舞台劇，但每次上舞台仍然覺得心驚驚：「所以我好明白，真係唔可以自己一個人讀稿，疫情令工作減少，多啲時間搞自己嘅低碳食品生意，咁啱我喺附近等收貨，過嚟陪佢練一陣。」