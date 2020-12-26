本日日本：《新世紀福音戰士》登陸東京晴空塔

《新世紀福音戰士》（暱稱EVA）粉絲們引頸以待的劇場版鐵定於2021年1月23日在日本上映，為配合宣傳，由即日起至2021年3月31日，東京晴空塔與EVA聯手推出新世紀福音戰士晴空塔計劃，包括將電梯變成初號機控制室模樣，並播放EVA經典畫面，約半分鐘後到達450米高空上的天空回廊，電梯門一打開就可以看到巨大的初號機頭部立體擺設，非常震撼！此外亦有檔案館回顧EVA的名言，還有等身大的凌波麗人形紙板可以合照。往下至350樓天望甲板，於360度觀景窗上設置的超大螢幕SKYTREE ROUND THEATER會播放由《新》電視系列副導演摩砂雪編輯的MV，除動畫外更配上高橋洋子的演唱片段，讓大家重溫《新》的經典主題曲《殘酷天使的呼喚》，加上眼前的東京美麗夜景，絕對是感受EVA魅力的最佳體驗。這裏的Cafe亦特別調製綾波麗、明日香的特飲。因應EVA主題，晴空塔更會有特別點燈活動，展示出初號機、零號機等5款限定色彩，EVA迷必定大滿足。

新世紀福音戰士晴空塔計劃

日期：即日起至2021年3月31日

時間：9:00am~9:00pm