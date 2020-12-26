【出事㗎嘛】林峯拒用美顏濾鏡　阿佘慘被磨皮Keep住笑

唔少人都鍾意用啲美顏濾鏡Apps影相，不過就唔係人人都接受到自己唔同樣，好似林峯咁，佢就寧願以真面目示人！早前有幾個粉絲去探佢班，要求合照時林峯非常親民，更除低口罩幫手揸機自拍，又話個光線唔得，仲逐個逐個影，完全冇明星架子！但當佢發現粉絲嘅手機開咗超強美顏效果時，佢即表示唔需要用美顏濾鏡：「嘩，佢個美顏好犀利，美到我都唔認得自己。」片段喺網上瘋傳後，網民都大讚林峯好真又率性！

其實除咗林峯，視后佘詩曼（阿佘）都唔鍾意用太強勁嘅美顏效果，之前就試過有個網紅搵佢合照，點知阿佘就慘被磨皮變咗「佘精」，但佢都保持笑容，表現勁大方有禮！

大陸男星黃曉明一向Man爆有型，不過又係「衰」喺網紅手上！兩人合照時，曉明忽然變咗白臉小生，剛陽味盡失，眼大臉尖仲有個紅卜卜嘴唇，嚇到佢忍唔住問：「這是甚麼？」而該網紅其實係男性嚟，網友見狀都表示：「美顏後的黃曉明，好像范冰冰」、「男的都能變成女的」！

不過都有人唔介意變樣，好似曉明老婆Angelababy（楊穎），本身擁有娃娃臉，但自己加特效美顏，結果變成蛇精樣，下巴尖到拮死人，隻眼大到跌出嚟，網民都唔多Buy，叫佢唔好咁多手：「從未見過Baby這麼醜」「這是整容失敗了嗎」、「最醜樣的一刻」！

而女神朱茵都玩埋一份，對眼大得恐怖，個鼻變咗間尺鼻，弄巧成拙，網民都話女神崩壞，紛紛舉腳反對佢開Filter「你不需特意裝扮才是令人沉醉的模樣」、「強烈拒絕我的女神開美顏」！