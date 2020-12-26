智能衣帽間　5分鐘殺滅細菌

疫情期間，大家都怕病毒停留在各種物品上，例如穿着的衣服就有機會沾滿病毒及細菌。雖然坊間有不少消毒噴劑號稱可殺滅病毒，但要均勻噴灑全衫相當花時間，噴劑的成分也可能破壞衣物布料纖維，對靚衫造成破壞。最近創科公司InnoTier就出咗款InnoSpace智能消毒衣帽間，內置大量紫外線A+C燈粒，只要把衣服放置入內，在5分鐘內便能殺滅衣物表面99.99%常見病菌及細菌，衞生得來仲相當適合懶人使用。

根據廠方資料，此智能消毒衣帽間的消毒效能獲國際權威檢測中心SGS PERFORMANCE TESTED認証，並設有防水力拉鏈及磁性安全鎖，用戶拉上拉鏈、貼實磁鎖、接通電源及按掣消毒就能開始消毒程序，最細心是萬一拉鏈中途被打開，消毒程序會自動停止，避免不當使用令紫外線洩露，使用上多一重放心。

衣帽間共80cm、110cm及150cm三個長度選擇，適合消毒大褸、連衣裙，甚至晚裝長裙、婚紗等各類衣顏，不用時更可摺疊擺放，佔用空間不多。紫藍色110cm版本現已可於網上訂購，其他長度及顏色(粉紅、橄欖綠、太空銀)版本亦即將推出。但留意番，它的售價不低，入場費約$7,500起，若平一點吸引力更大，也能惠及更多家庭使用。