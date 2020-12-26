《造星III》總決賽　林二汶彭秀慧不捨「仔女」畢業

ViuTV選秀節目《全民造星III》今晚舉行總決賽，導師林二汶及彭秀慧在賽前受訪，二汶坦言不捨一班「仔女」畢業：「大家由頭到依家都成7個月，今日係最後1次踏上舞台。」彭秀慧就比喻作盆栽開花：「一早預料有今日結束嘅1日，所以今朝出post時都有啲淚光。（完騷時驚唔驚忍唔住喊？）唔好再講呢個話題啦。（第時開戲會唔會預佢哋？）唔會呀，我唔可以咁樣，但我會睇劇本，一定會記得佢哋。」

林二汶諗住同Alina合作

問到二汶可會與他們合作？她謂：「真係有諗過個音樂Project，第1個就諗起Alina（李靜蓮），因為佢舞台感好強。」彭秀慧亦謂參賽者今早已傳短訊給她，謂想跟她擁抱及聽到她打氣：「始終冇觀眾，淨係對住幾個人表演，感受係唔同。」她透露評判毛舜筠有睇過參賽者的比賽片段，表示覺得很感動，想起自己多年前的經歷，覺得很熱血。而上屆冠軍吳啟洋就謂不會不捨，因樂壇需要百花齊放。

Ian唔接受訪問避5角戀傳聞？

另外Ian（陳卓賢）被爆暗撻陳曉華，但同時女方被爆翻撻前度狄以達，而男方又傳與余潔滢拍劇戲假情真，其後被爆真命天女原來是模特兒盧慧敏，5角戀錯綜複雜，但現場公關卻表示未能安排Ian見記者，明顯避談此事。

評判麥兆輝突缺席

而今晚原本由毛舜筠、鄧麗欣（Stephy）、王菀之（Ivana）、導演麥兆輝及ViuTV製作部副總裁金廣誠擔任星級評判團，但麥兆輝突以私人理由缺席。此外，在疫情下，場內沒有任何嘉賓，只有傳媒，而台前幕後共有200人。為確保安全，台上表演者需提供72小時內檢測報告，每人到場後要驗體溫及填健康申報表，現場座位與座位之間有1.5米距離。

另外，ViuTV設立全民投票，投票分數將與評判各佔50%，但比賽進行期間，不斷有網民投訴投票系統失靈，不能投票。