造星III：Cloud全民投票領先　Alina谷胸凌空擘髀都要輸

ViuTV選秀節目《全民造星III》今晚舉行總決賽，一開始在兩位導師林二汶及彭秀慧帶領下，10強的李靜蓮（Alina）、陳毅燊（ANSONBEAN）、趙祥誠（Ben)、雲浩影（Cloud）、陳澤言（CY）、黃劍文（Kimman）、陳葦璇、劉瑞祈（KLAU）、葉巧琳（Mischa）及鍾諾言（NY），一同合唱《Flashlight》。今晚分三輪比賽，其中首輪及尾輪是輪流出場表演自選個人項目，而次輪為團體舞蹈對決。暫時Cloud在全民投票中大幅度拋離其他對手，緊接其後的是陳葦璇及ANSONBEAN。

一開始是KLAU打頭陣表演又跳又唱，期間解開西裝鈕，大晒腹肌。大熱的Cloud自彈鋼琴自唱英文歌，期間Pat Pat夾住咪疑似走光，她又彈到趷起身，表現自信淡定，謂要多謝自己想放棄時沒有放棄，亦多謝身邊的小天使朋友鼓勵。之後到另一大熱ANSONBEAN表演擅長的跳唱，表示這段時間學到很多，如技巧、心態、社交上，最重要學識要相信自己，很多時覺得自己做得不夠好，但多謝導師及監製花姐鼓勵。之後到Alina谷胸及晒長腿猶如女王出場，身穿紅色衫的她十足「辣椒」，期間被dancer fing來fing去，又向後拗腰及晒一字馬，大晒舞技！她謂這半年克服了唱歌，是首次完整唱1首歌給大家聽。接着Kimman自彈結他自唱出場。

唱得之人葉巧琳身穿黃色西裝褸，內穿黃Bra谷胸及晒腿跳唱英文歌，十足「香蕉」，期間被男舞蹈員抬起大腿，又趷籮爬地。CY有別其他參賽者，只選擇企定定唱慢歌。NY以「冇牙吸血殭屍」斗篷Look出場，期間網上直播突然中斷，一會兒後才恢復。Ben不跳擅長的「折骨舞」，改以唱慢歌出場，但一度走音。最後是陳葦璇跳唱出場，同樣晒腿，又晒一字馬及擘髀，但被網友踩服裝核突，甚至話似尿片，她聲震震謂自己內心軟弱，又多謝唱歌老師由15歲教她到現在。