造星III：ANSONBEAN單挑折骨舞　Cloud二輪表演失準走音

《全民造星III》總決賽第2輪中，10強分紅、白兩組作舞蹈混戰對決，其中ANSONBEAN單挑「折骨舞」再現的Ben最精彩，舞鬥後，任評判圑的毛舜筠表示：「睇電視同直播有樣嘢係一樣，就係我都想起身，除咗對鞋，同佢哋一齊跳。」同是評判圑的鄧麗欣就表示：「想講我都係你哋fans，由第一集開始睇，現場睇覺得你哋好犀利，畀啲掌聲佢哋，一路睇都好感動，睇住你一路成長。」

至第三輪比賽中，人氣高企的Cloud穿上白色裙，一身仙氣打扮，但獨唱《彳亍》時失準多度走音，被網民留言要「KO」佢。而評判鄧麗欣對她的評語相當包容，未有提走音一事，還讚她：「覺得你年紀咁細都可以駕馭到個舞台好犀利，不過我最深印象都係你演戲。」當ANSONBEAN跳唱完後，毛舜筠對他甚嗒糖大讚：「佢唱得、跳得、有樣、有台型，全民造星嗰粒星就係你，咁靚仔，做戲啦。」Alina在第一輪扮完「性感紅辣椒」後，到第三輪時，則出撒手鐧邀捲入「4P新聞」，並已出局的Manson任嘉賓，兩人又唱又演令人驚喜。評判之一ViuTV製作部副總裁金廣誠的評語是：「4年前見你由頭喊到落尾，今晚令我刮目相看，可以喺紅館開騷。」