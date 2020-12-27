吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午7時至9時

宜：嫁娶、開業、立約

忌：出財、栽種、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、3、4、9

幸運顏色：紅

生肖指數 是日吉星：雞

鼠：↑ 得到家人和愛人的支持和鼓勵，使你放心做自己想做的東西，心情愉快。

牛：→ 要做任何事情都好，都要先小人後君子，事先列明條件，免得日後爭拗。

虎：→ 與其集中不到注意力的話，倒不如早點回家休息一下，明天再做吧。

兔：↓ 人生總會有悲有喜，只要時刻保持冷靜和清醒頭腦，就能應付一切事情。

龍：↓ 人際運稍微出現弱勢的一天，可能會和朋友出現爭執，別太堅持己見。

蛇：→ 工作有不少爭拗，但如果你能有信心面對的話，競爭反會激發你的潛能。

馬：→ 凡事如果能用正面的角度看，你會發現所有事情都會覺得容易辦很多。

羊：→ 你的言行將會引來一些人的不滿，而對你的公眾聲譽有不好的影響。

猴：↑ 運勢上升，不妨精心打扮，有機會遇上心儀已久的人！宜積極進取一些。

雞：★ 得到各部門的支持，辛苦的工作，今天總算大功告成。財運正在上升中。

狗：↓ 是日沖煞，老是往壞處想，幫不了忙之餘，反而誤事，多看書有助運勢。

豬：→ 心浮氣躁是重要的致命傷，保持頭腦清醒，就能夠百戰百勝，穩操勝券。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：社交心理較佳，但社交運持續不穩需注意言行。單身朋友多會友可招引戀愛良機。

金牛：職場變動或會較頻，但事業及貴人運轉佳，有利求職、轉職、爭取上位良機等。

雙子：工作及正財運回升，利開單。出勤、公幹、海外項目等進度或較不穩，需予耐性。

巨蟹：人氣、異性緣、桃花及人緣運佳，單身朋友宜多積極。但夫妻關係不穩需多包容。

獅子：辭令及思考力轉佳，有助增進與身邊人的溝通，但夫妻關係或較不穩，宜多體諒。

處女：財運稍佳，工作運回升，但辭令及思考力或見不穩，需注意合作情況及文書工序。

天秤：人氣及桃花運轉佳，親子及家人關係將較和順，但各方開支或會較大，宜多節約。

天蠍：情緒較佳，家庭運回升，但經濟狀態或見不穩，宜小心處理家事及金錢等事宜。

人馬：體能稍遜易感疲倦，辭令及思考力不穩，但精神及士氣轉佳，有助應付日常所需。

山羊：精神狀態及鬥志一般，但貴人運較佳，可帶來工作、賺錢或戀愛良機，宜多會友。

水瓶：事業及正財運轉佳，利求職、轉職、謀事等，但人氣不穩，決策前宜多尋意見。

雙魚：異性緣較佳，夫妻及兩性關係將較和諧，但精神狀態不穩，多休息更能享受生活。

預測：下周大市，價位走勢將甚反覆。