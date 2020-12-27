疫市擲7位數再開分店　莊思明：投資咗啱嘅人

藝人莊思明有份投資的食肆在「疫」市下擴充營業，最近投資7位數在將軍澳新開第五間分店，思明趁不用拍劇就到新店打躉做生招牌及幫忙打點。思明受說：「喺疫情下香港人更注重健康，我間鋪主打養生湯水同飲食，所以好受大家鍾意。都有人話我哋喺呢個環境下開鋪好勇，但我哋係有計劃同有充裕嘅流動資金下先投資。」思明透露稍後再有分店開張及會有特許經營權加盟商，目標是每區都有分店：「如果可以開到好似便利店咁都唔錯！」

面對第4波疫情來勢洶洶，思明稱已有過往經驗，所以對生意不太擔心：「依家生意都OK，我冇諗過幾時回本，因為我哋賺咗錢係唔會即時分錢，而係將賺咗嘅錢再投資，所以今次開鋪我係唔需要再攞錢出嚟。」此外，思明又會推出自家製的產品，她認為要在疫境求生，唯一方法是求變：「之前經歷過生意最差係一個客都冇，成條街係冇人，好多人因為疫情而唔敢出街，所以我哋要推出商品，有長啲食用限期，畀人方便買返屋企自己煮。」

首次投資飲食業的思明一擊即中，入股未夠一年已有回報，自誇是投資了對的人，但所指之人非股東兼男友楊明，而是另一位圈外人拍檔：「我同楊明都要兼顧幕前，我個拍檔就全職睇住盤生意，好多構思都係佢諗，我哋都好多謝佢。」