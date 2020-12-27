MAMAMOO韓服出現漢字！內地網民斥「偷竊中國文化」

南韓女團MAMAMOO日前現身韓國音樂盛事《KBS歌謠大祝祭》，成員身穿改良韓服演出，一身打扮在韓國獲好評，但卻惹起內地網民不滿，紛紛指責服裝設計來自「中國文化」，行為等同偷竊。

設計MAMAMOO改良韓服的是現代韓服店Songjjang的28歲年輕設計師兼CEO Hwang Leesle，她透露在製作該套服裝時，成員也給予意見，在衣服上印上了韓國的「訓民正音」內容，融合了許多心思。

但內地網民指服裝上很清楚印有漢字，有明顯的「中國」兩個字，除此之外還用了中國結和中國傳統的紋飾，說成是韓國文化，根本是偷換概念的設計，這種設計師實在少見。不少內地網民紛紛指斥：「有文化挪用的嫌疑啊」、「偷竊就偷竊，美化成甚麼借鑒融合」等批評。

Hwang Leesle受訪時對造型曝光後，遭到部分內地網民的攻擊感無奈，網民指斥設計意念源自中國文化，要求她道歉，她感到莫名其妙，表示：「這不是中國文字，而是韓國訓民正音」、「難道世宗大王也是中國人嗎？」、「我穿了印有韓國文字的韓服，有甚麽問題。」、「需要解釋甚麼？」她本人並不認為有甚麽問題。不過，網民對Hwang Leesle的解釋並不收貨，並對MAMAMOO都進行攻擊。